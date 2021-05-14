live
Новости » События Читати новину українською

В Индии погибли почти два десятка слонов

Слоны Фото из открытых источников

Их ударила молния

В индийском районе Нагаон штата Ассам нашли мертвыми по меньшей мере 18 диких слонов. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, по словам местного чиновника Амиат Сахая, который отвечает за защиту дикой природы Ассама, массовая гибель животных произошла 12 мая в холмистой местности близ заповедного леса в районе Катиатоли.

При этом добавляется, что 18 погибших слонов были найдены в двух разных местах местными крестьянами.

Стало известно, что смерть наступила в результате удара молнии в лесу. 

Следовательно, это произошло в Ассаме впервые за последние 20 лет.

Новости по теме: В Танзании дикие животные убили почти 100 человек

Напомним, ранее в канадском городе Тамблер-Ридж часть жителей осталась без доступа к интернету и кабельного телевидения из-за бобра, который перегрыз спрятанный в земле оптоволоконный кабель. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Халк ездил на минводы": Пассажир поезда УЗ оставил после себя разрушенное купе УЗ вернула пассажирам 250 миллионов возмещения за отмененные рейсы Не выдержал дождя: Пассажиры ехали в вагоне УЗ с ведрами из-за дырявого потолка "Укрзализныця" с июня возобновляет международные пассажирские перевозки

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |