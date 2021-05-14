В Индии погибли почти два десятка слонов

Слоны Фото из открытых источников

Их ударила молния

В индийском районе Нагаон штата Ассам нашли мертвыми по меньшей мере 18 диких слонов. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, по словам местного чиновника Амиат Сахая, который отвечает за защиту дикой природы Ассама, массовая гибель животных произошла 12 мая в холмистой местности близ заповедного леса в районе Катиатоли.

При этом добавляется, что 18 погибших слонов были найдены в двух разных местах местными крестьянами.

Стало известно, что смерть наступила в результате удара молнии в лесу.

Следовательно, это произошло в Ассаме впервые за последние 20 лет.

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