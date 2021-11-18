В Хмельницкой области в результате пожара в жилом доме погибли четверо детей

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О причинах возгорания пока не сообщается

В селе Медисовка (Хмельницкая область) вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме, в результате чего погибли четыре ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17 ноября 20:33 в с. Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибло 4 детей (2015-2021 г. р.)", - говорится в публикации.

Как отмечается, пожар удалось потушить местным жителям до приезда сотрудников ГСЧС.

"Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники. На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Хмельницкой области", - добавляют в пресс-службе.

О причинах возгорания пока не сообщается.

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Напомним, ранее в Днепре в доме престарелых произошел пожар, в результате чего погибли пять женщин. По предварительным данным, в доме произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.