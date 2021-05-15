В Хмельницкой области произошло тройное ДТП с возгоранием, есть погибшие

Сейчас полиция устанавливает личности погибших

В Хмельницкой области погибли четыре человека в результате масштабного ДТП с тремя автомобилями на трассе "Житомир - Черновцы". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 15 мая, около 07:00 часов утра на автодороге "Житомир — Черновцы", вблизи с. Веселовка Хмельницкого района.

Предварительно установлено, что водитель грузовика DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и легковым автомобилем "Опель Комбо". Тогда прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо".

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Как отмечается, предварительно в результате ДТП погибли четыре человека. Сейчас правоохранители пытаются установить личности водителей и пассажиров автомобилей "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо".

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Водителя грузового автомобиля задержали. Идет следствие.

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Напомним, ранее в Сватовском районе Луганской области пьяный водитель повлек дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб подросток и еще трое несовершеннолетних получили тяжелые травмы.