В Хмельницкой области произошло ДТП: Трое человек погибли

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Еще трое человек травмированы, в том числе 10-летний ребенок

В Хмельницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия в понедельник вечером с участием двух легковых автомобилей погибли трое человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Как отмечается, авария произошла 13 сентября в 21:25 вблизи с. Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района.

"На автодороге Н-03 Житомир – Черновцы произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли трое человек и травмированы трое человек (из них 1 ребенок, 2011 г. р.)", – говорится в публикации.

Известно, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

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Напомним, ранее в Днепре на улице Калиновой произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя автомобилями, в результате чего телесные повреждения получили шестеро человек, среди которых – двое несовершеннолетних детей.