В Хмельницкой области произошел взрыв: Шестеро пострадавших, среди которых 4-летний ребенок
Все пострадавшие госпитализированы и получают помощь медиков
В городе Каменец-Подольский произошел взрыв устройства, предварительно гранаты. В результате происшествия пострадали шесть человек, из которых 4-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Согласно сообщению, вчера, 15 июля, около 19:25 поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что в г. Каменец-Подольский по улице Розвадовского слышны звуки, похожие на выстрелы.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии — гранаты.
В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу и получают помощь медиков.
Лицо, совершившее подрыв, задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, на днях в Смеле Черкасской области в результате взрыва разрушен частный жилой дом. Под завалом обнаружили тело владельца дома.