В Хмельницкой области произошел взрыв: Шестеро пострадавших, среди которых 4-летний ребенок

Национальная полиция Украины

Все пострадавшие госпитализированы и получают помощь медиков

В городе Каменец-Подольский произошел взрыв устройства, предварительно гранаты. В результате происшествия пострадали шесть человек, из которых 4-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, вчера, 15 июля, около 19:25 поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что в г. Каменец-Подольский по улице Розвадовского слышны звуки, похожие на выстрелы.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии — гранаты.

В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу и получают помощь медиков.

Лицо, совершившее подрыв, задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, на днях в Смеле Черкасской области в результате взрыва разрушен частный жилой дом. Под завалом обнаружили тело владельца дома.