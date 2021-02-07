В Хмельницкой области под завалом силоса погиб мужчина, еще двое травмировались

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

В Хмельницкой области в селе Поляхова на одном из предприятий произошел оползень в силосной яме, в результате чего одна человек погиб, а еще двое – пострадали. Об этом сообщила прессслужба ГСЧС Хмельницкой области.

Отмечается, что на место происшествия немедленно выехали спасатели, которые достали пострадавших и передали медикам. "В результате происшествия травмированы 2 гражданина 1960 г. р. и 1964 г. р., гражданин 1986 г. р. погиб на месте", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ГСЧС, сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, не так давно на шахте "Золотое" Государственного предприятия "Первомайскуголь" случился завал, в результате которого двое горняков оказались под завалами. Тогда связь удалось установить с одним из мужчин.

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Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Донецке на шахте имени Александра Скочинского обнаружили тело одного из шахтеров, находившихся под завалами. Горняки оказались под завалами из-за пожара и взрыва метановоздушной смеси.