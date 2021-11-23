В Хмельницкой области отец насиловал малолетнюю дочь и пытал старшего сына

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Кроме того, осужденный принуждал детей к употреблению каннабиса, который выращивал дома

К 15 годам заключения приговорен отец, который долгое время насиловал дочь и издевался над сыном в Хмельницкой области. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"За публичного обвинения Шепетовской окружной прокуратуры суд признал виновным местного жителя в совершении развратных действий в отношении малолетней дочери, изнасилованиях, совершенных повторно, незаконном лишении свободы и причинении малолетнему телесных повреждений, а также склонение детей к употреблению наркотических средств", - говорится в публикации.

По данным следствия, мужчина держал свою семью в постоянном страхе. С 11-летнего возраста пять лет он регулярно насиловал дочь, из-за чего она совершила попытку самоубийства. Отец также постоянно бил старшего сына и прибегал к особым издевательствам – в частности обжег его жаром из печи и посреди зимы на целую ночь запер в холодном подвале.

Кроме того, осужденный принуждал детей к употреблению каннабиса, который выращивал дома.

Как известно, приговором Славутского горрайонного суда он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Черновицкой области приговорили к 6 годам лишения свободы 17-летнего парня, который изнасиловал малолетнего ребенка. Его обвиняют также в изготовлении и распространении детской порнографии.