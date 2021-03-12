В Хмельницкой области автобус попал в страшное ДТП, есть пострадавшие
Травмы получили семеро человек
В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в области.
Как отмечается, инцидент произошел сегодня около 12:10 на автодороге "Красилов – Староконстантинов" вблизи с. Мотрунки Красиловского района. Там столкнулись рейсовый автобус Mercedes Sprinter и легковушка Mazda CX-7.
При этом добавляется, что в результате ДТП пострадали семеро человек, среди которых два водителя и пятеро пассажиров.
Сейчас обстоятельства, повлекшие ДТП, выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области рейсовый автобус столкнулся с авто. В результате ДТП двое человек погибли.