В Хмельницкой области автобус попал в страшное ДТП, есть пострадавшие

На Хмельнитчине рейсовый автобус столкнулся с легковушкой ГСЧС

Травмы получили семеро человек

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в области.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня около 12:10 на автодороге "Красилов – Староконстантинов" вблизи с. Мотрунки Красиловского района. Там столкнулись рейсовый автобус Mercedes Sprinter и легковушка Mazda CX-7.

При этом добавляется, что в результате ДТП пострадали семеро человек, среди которых два водителя и пятеро пассажиров.

Сейчас обстоятельства, повлекшие ДТП, выясняют правоохранители.

Новости по теме: В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского авто

Ранее сообщалось, что в Харьковской области рейсовый автобус столкнулся с авто. В результате ДТП двое человек погибли.