В Хмельницком два парня устроили стрельбу по прохожим

Пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области

Их задержали и изъяли оружие

В Хмельницком двое парней стреляли по прохожим из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.

Как отмечается, недавно в одном из городских интернет-пабликов появилось видео, на котором неизвестные стреляют по прохожим из окна многоэтажки. Изучив кадры, правоохранители установили правонарушителей.

Ими оказались двое парней 22 и 27 лет. В Хмельницкий они приехали на работу и жили на съемной квартире. Из этого окна они и стреляли.

Известно, что у молодых людей изъяли оружие - стартовый пистолет, без всякой переделки для стрельбы боевыми патронами. Сейчас с ними работают правоохранители. О том, что грозит ребятам, не сообщается.

Новости по теме: В средней школе США неизвестный открыл стрельбу: Есть пострадавшие

Напомним, ранее в Перми неизвестный открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета. По словам свидетелей происшествия, они видели мужчину в военной форме, который стрелял из автомата.