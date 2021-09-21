В Хмельницком два парня устроили стрельбу по прохожим
Их задержали и изъяли оружие
В Хмельницком двое парней стреляли по прохожим из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.
Как отмечается, недавно в одном из городских интернет-пабликов появилось видео, на котором неизвестные стреляют по прохожим из окна многоэтажки. Изучив кадры, правоохранители установили правонарушителей.
Ими оказались двое парней 22 и 27 лет. В Хмельницкий они приехали на работу и жили на съемной квартире. Из этого окна они и стреляли.
Известно, что у молодых людей изъяли оружие - стартовый пистолет, без всякой переделки для стрельбы боевыми патронами. Сейчас с ними работают правоохранители. О том, что грозит ребятам, не сообщается.
Напомним, ранее в Перми неизвестный открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета. По словам свидетелей происшествия, они видели мужчину в военной форме, который стрелял из автомата.