В Хмельницком разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон

Бордель под видом массажного салона Национальная полиция Украины в Хмельницкой области

Женщина занималась поиском клиентов, а мужчина обеспечивал охрану девушек

В Хмельницком супруги организовали деятельность борделя, предоставляя услуги под видом массажного салона. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

"Организовали место разврата гражданские супруги хмельнитчане. 30-летняя женщина занималась поиском клиентов, общалась с ними через социальные сети и мессенджеры, договариваясь об условиях предоставления услуг. Ее муж обеспечивал безопасность девушек во время оказания ими интимных услуг клиентам и улаживал конфликтные ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии организатор привлекла к своей деятельности одну из работниц салона, которая подыскивала молодых женщин и привлекала их к занятию проституцией.

На содержании в салоне было несколько молодых девушек, которых вербовали, пользуясь их уязвимым материальным положением.

По данному факту следователи проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение обеспечивает отдел миграционной полиции ГУНП в Хмельницкой области.

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