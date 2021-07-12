В Хмельницком девушка станцевала на памятнике Героям Небесной Сотни. Видео

Скриншот с видео

По словам танцовщицы, так она выражает свое уважение погибшим

В Хмельницком девушка станцевала на памятнике Героям Небесной Сотни. Видео инцидента опубликовало издание Хмельницкий LIVE на своей странице в Facebook.

Как отмечается, танцорку заметили на памятнике в воскресенье, 11 июля.

"Девушка танцевала и сидела на памятнике. Мы сделали замечание. Танцовщица сказала, чтобы ее не трогали и ушли, потому что она так "выражает им уважение", - говорится в подписи к видео.

Реакции правоохранителей на это событие пока нет.

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К слову, подобные случаи уже не единичны. Ранее в сети появилось видео с гулянки молодежи на мемориале Героям Небесной Сотни во Львове. Подростки танцевали под русскую музыку и жгли фейерверки.

По данному факту следователи Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 297 "Осквернение памятника" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.