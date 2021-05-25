В Херсонской области пронесся торнадо. Фото

В результате стихии никто не пострадал

Жители села Ушкалка Верхнерогачикской территориальной общины пострадали в результате торнадо, который пронесся по населенному пункту. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, ураганный ветер повредил заборы, крыши нескольких домов и повалил деревья.

Сейчас на месте работают сотрудники сектора превентивной деятельности сектора полицейской деятельности №1 (пгт Верхний Рогачик), которые обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями, чтобы узнать о самых необходимых нуждах.

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Также правоохранители помогают местным убирать со дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья.

Напомним, на прошлой неделе Львов накрыл ливень, который сопровождался градом размером с горошину.