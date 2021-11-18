home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В Херсонской области восьмиклассница стала жертвой кибербулинга

Фото из открытых источников

Дети создали фейковые страницы девочки в соцсети Instagram и публиковали там ее фото с различными подписями нецензурного характера

В Херсонской области восьмиклассники устроили в интернете булінг сверстники. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
 
Согласно сообщению, инцидент произошел в одной из школ Скадовского района. Дети издевались над девочкой и создали ее фейковые страницы в соцсети Instagram.
 
Как отмечается, они втайне фотографировали одноклассницу, выкладывали ее фото на страницу с различными подписями нецензурного характера, а также рисовали непристойные вещи.
 
Мама девочки обратилась в школу и полицию. Правоохранители и служба по делам детей провели расследование и подтвердили кибербулинг.
 
Причину такого отношения ученики объяснили тем, что потерпевшая не местная и переехала в село всего три года назад.
 
С детьми провели воспитательные беседы, а родителей обидчиков привлекут к административной ответственности.
 
 
Напомним, Министерство юстиции сообщило о старте информационной кампании по противодействию буллингу в Украине на фоне начавшегося учебного года. Правовую помощь можно получить через чат-бот, мобильные приложения, сайт и по телефону.
 
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в Каменец-Подольском районе директора школы обвиняют в замалчивании случая буллинга в учебном заведении. Правоохранители составили на него админпротокол.
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Юрий Бойко: ОПЗЖ подала законопроект, который поможет спасти медицинскую и энергетическую системы от коллапса Юрий Бойко: ОПЗЖ требует принять пакет поддержки экономики в период кризиса Юрий Бойко: Оппозиция требует создать Национальный антикризисный штаб для решения проблем в энергетике и экономике Юрий Бойко: Украина должна помочь своим гражданам, которые стали беженцами в собственной стране, и только потом думать о миграционных проблемах Европы

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект