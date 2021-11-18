В Херсонской области восьмиклассница стала жертвой кибербулинга
Дети создали фейковые страницы девочки в соцсети Instagram и публиковали там ее фото с различными подписями нецензурного характера
В Херсонской области восьмиклассники устроили в интернете булінг сверстники. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Согласно сообщению, инцидент произошел в одной из школ Скадовского района. Дети издевались над девочкой и создали ее фейковые страницы в соцсети Instagram.
Как отмечается, они втайне фотографировали одноклассницу, выкладывали ее фото на страницу с различными подписями нецензурного характера, а также рисовали непристойные вещи.
Мама девочки обратилась в школу и полицию. Правоохранители и служба по делам детей провели расследование и подтвердили кибербулинг.
Причину такого отношения ученики объяснили тем, что потерпевшая не местная и переехала в село всего три года назад.
С детьми провели воспитательные беседы, а родителей обидчиков привлекут к административной ответственности.
Напомним, Министерство юстиции сообщило о старте информационной кампании по противодействию буллингу в Украине на фоне начавшегося учебного года. Правовую помощь можно получить через чат-бот, мобильные приложения, сайт и по телефону.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в Каменец-Подольском районе директора школы обвиняют в замалчивании случая буллинга в учебном заведении. Правоохранители составили на него админпротокол.