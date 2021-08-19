В Херсонской области в море пропали отец и сын: Тело мальчика уже нашли

Telegram-канал ГСЧС

Поиски мужчины продолжаются

В Херсонской области на Черном море, во время купания на матрасе исчезли отец и сын. Об этом в Telegram-канале сообщает ГСЧС.

Как отмечается, сегодня днем, 19 августа, в поселке Лазурное Херсонской области 31-летний отдыхающий из Львова со своим восьмилетним сыном пошли купаться в море и пропали. Через некоторое время тело мальчика достали из воды. Мужчину ищут.

"По состоянию на 15:35 на острове Джарылгач у берега в воде работниками Нацполиции найдено тело ребенка (2013 г. р.), поиски пропавшего отца продолжаются", - говорится в публикации.

Известно, что к поискам мужчины привлечены 25 человек, среди которых 4 водолаза, и 5 плавсредств.

Напомним, ранее в Днепровском аквапарке затонул 9-летний мальчик из-за халатности матери. Она оставила мальчика одного у бассейна.