В Херсонской области произошло жуткое ДТП: Три человека погибли, один - в коме

По информации Олега Тягнибока, погиб заместитель председателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода" Эдуард Жмутский

В Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба областной Национальной полиции.

Согласно сообщению, вчера, 8 июня, а автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло столкновение автомобиля Audi и грузового автомобиля VOLVO.

Как рассказал правоохранитель, водитель Audi двигался по второстепенной дороге Чаплинка – Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Между транспортными средствами произошло столкновение. В результате аварии 45-летний мужчина, его 42-летняя жена и 6-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Во внедорожнике также находилась еще одна дочь супругов, которой 16 лет. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в больнице.

Кроме того, спасателям пришлось с помощью специнструментов вырезать из автомобиля тело погибшего мужчины.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек).

В свою очередь, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок уточнил, что в результате ДТП погиб заместитель председателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода" Эдуард Жмутский и его жена Марина — руководитель областной ячейки объединения украинок "Яворина", депутат Новгородковского поселкового совета от "Свободы".

Эдуард Жмутский с женой Мариной и дочерью Златой Facebook/Олег Тягнибок

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