В Херсонской области полицейский стрелял в АТОшников: Началось расследование

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Пострадавших мужчин доставили в больницу, где одного из них прооперировали

В Мелитополе расследуют дело в отношении полицейского, который якобы стрелял из травматического оружия у двух мужчин на дороге в Херсонской области. Об этом Укринформу сообщила начальница отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области.

"Мы не комментируем эту ситуацию, на место происшествия выезжали работники ГБР из Мелитополя, они и занимаются этим делом", - отметила она.

Как известно, ранее в социальных сетях появилась информация, что в субботу, 12 июня, в Каховском районе Херсонской области на перекрестке автодороги Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка произошел инцидент между полицейским и двумя АТОшниками.

Сообщалось, что полицейский из Днепропетровской области не предоставил преимущество другому автомобилю, чем создал аварийную ситуацию, и пытался скрыться с места происшествия.

Также была информация, что когда водитель автомобиля догнал нарушителя, тот открыл огонь из травматического оружия, ранив двух мужчин.

Оба пострадавшие - участники АТО, как и полицейский. Пострадавших мужчин доставили в больницу, где одного из них прооперировали.

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Напомним, ранее в Херсонской области во дворе местного депутата раздался мощный взрыв. По словам правоохранителей, одной из вероятных причин преступления могла стать служебная деятельность потерпевшего.