В Херсонской области мужчина из оружия ранил двоих человек и умер из-за случайного выстрела

Злоумышленник получил огнестрельное ранение в зону верхней трети правого бедра, в результате чего открылось сильное кровотечение

В городе Олешки Херсонской области 66-летний мужчина ранил из ружья двух местных жителей и умер от случайного выстрела. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Согласно сообщению, 32-летние люди отдыхали в сквере на скамейке, употребляя спиртное. В это время к ним с обрезом охотничьего ружья подошел мужчина, который выстрелил, в результате чего двое получили дробные ранения нижних конечностей. После чего "стрелок", держа оружие в руке за ствол, нанес им удар одному из раненых. В результате произошел случайный выстрел, и огнестрельное ранение получил сам злоумышленник в зону верхней трети правого бедра. В результате нападавший скончался на месте от сильной кровопотери.

С места происшествия изъят обрез от ружья и другие вещи, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Также был проведен санкционированный обыск дома погибшего.

По факту смерти мужчины открыто уголовное производство.

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Напомним, ранее в Мелитополе полицейский стрелял из травматического оружия в двух мужчин на дороге в Херсонской области. Оба пострадавшие - участники АТО, как и полицейский. Пострадавших мужчин доставили в больницу, где одного из них прооперировали.