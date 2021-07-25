В Харьковской области женщина пыталась пронести через границу с РФ наркотики в босоножках

"Золушку" задержали в пункте пропуска "Гоптовка". Ей грозит как минимум штраф

В Харьковской области гражданка Украины пыталась пронести через украинско-российскую границу наркотики, спрятав их в босоножках. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской таможни в Facebook.

"Харьковские таможенники обнаружили на "Гоптовке" "Золушку" с сюрпризом в туфельке. Сказочный сюжет разыграла женщина, гражданка Украины, в пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни. Только в реальном времени вместо хрустальной туфельки - босоножка, в которой путешественница спрятала сверток с запрещенным веществом", - говорится в сообщении.

По словам таможенников, женщина направлялась из Украины в РФ полосой движения "пешее шествие". Во время устного декларирования она отрицала наличие у нее запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины товаров.

Но во время совместного с пограничниками досмотра в личных вещах гражданки был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом 33,68 г.

Наркотики изъяли, и теперь женщине грозит как минимум штраф по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля").

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Напомним, ранее в Украине ликвидировали мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза и задержали семерых наркодилеров, которые везли 235 кг героина в кирпиче на сумму более 10 млн евро.