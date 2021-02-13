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В Харьковской области в тройном ДТП погибли два человека

Авария произошла между селами Коробочкино и Граково

В Харьковской области на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло тройное ДТП, в результате которого погибли два человека.  Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Авария случилась 13 февраля примерно в 05:30 между селами Коробочкино и Граково. По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Renault". После этого водитель "DAF", который двигался в попутном направлении с "Renault", наехал на заднюю часть полуприцепа.

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В результате аварии от водитель автомобиля "Газель" 1974 года рождения погиб на месте от полученных травм. Кроме того, в больнице скончался 39-летний водитель "Renault". Водитель автомобиля "DAF" не пострадал.

Впоследствии сведения по факту ДТП были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, недавно на Прикарпатье на автодороге Стрый-Черновцы-Мамалыг столкнулись маршрутка и грузовик, в результате десятки человек пострадали, еще двое погибли. 

 
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