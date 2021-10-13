В Харьковской области разоблачили схему фальсификации результатов тестов на COVID-19

Ежемесячно дельцы изготавливали до 600 поддельных справок для выезда за границу, в том числе международного образца

В Харьковской области разоблачили работников турагентства и медлаборатории, которые продавали поддельные ПЦР-тесты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, организовали сделку двое работников туристического агентства в сговоре с частной медицинской лабораторией. Во время продажи зарубежных туров злоумышленники предлагали своим клиентам приобрести ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19.

Клиенты использовали фальсифицированные документы для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

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Известно, что после полной предоплаты злоумышленники пересылали данные в медицинскую лабораторию, где без фактического забора образцов выписывали фальсифицированные ПЦР-тесты. Незаконная схема позволяла вносить недостоверную информацию в медицинскую систему ЕСОЗ, данные из которой попадали в приложение "Дома".

По оперативной информации, ежемесячно нелегальный бизнес приносил участникам сделки "прибыль" более 500 тыс. грн.

В ходе проведенных обысков в медлаборатории, в офисе туристического агентства и по местам жительства фигурантов производства правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, электронные носители информации, черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

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Напомним, ранее за подделку сертификатов о негативных ПЦР-тестах и сертификатах о вакцинации в Украине вынесли первый приговор врачу. Врач из Павлограда должен заплатить 34 тыс. грн штрафа и отстраняется на год от работы по специальности.