В Харьковской области пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи

Он бросался с кулаками на медицинского работника, пытался ударить и повредить автомобиль и медицинское оборудование

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне, 24 октября, во время госпитализации пациентки в Слободской городской больницы. В этот момент мимо лечебного учреждения проходил пьяный мужчина. Держа свой мобильный телефон в руке, он начал комментировать и снимать работу медиков, при этом нецензурно выражаясь и оскорбляя фельдшера.

В Харьковской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на бригаду скорой помощи . Об этом сообщил местный Центр экстренной медицинской помощи .

На замечания и просьбы прекратить такие действия, мужчина начал еще агрессивнее вести себя и бросаться с кулаками на медицинского работника, но от удара фельдшера защитил водитель "скорой".

Кроме того, злоумышленник пытался ударить и повредить автомобиль бригады и медицинское оборудование.

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Напомним, в сентябре в Харькове нетрезвый мужчина напал на экипаж скорой помощи когда медики выехали на место вызова. Он пытался повредить служебный автомобиль медиков и агрессивно вел себя в отношении водителя экипажа скорой помощи.