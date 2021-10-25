home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В Харьковской области пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи

Фото из открытых источников

Он бросался с кулаками на медицинского работника, пытался ударить и повредить автомобиль и медицинское оборудование

В Харьковской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на бригаду скорой помощи. Об этом сообщил местный Центр экстренной медицинской помощи.

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне, 24 октября, во время госпитализации пациентки в Слободской городской больницы. В этот момент мимо лечебного учреждения проходил пьяный мужчина. Держа свой мобильный телефон в руке, он начал комментировать и снимать работу медиков, при этом нецензурно выражаясь и оскорбляя фельдшера.

На замечания и просьбы прекратить такие действия, мужчина начал еще агрессивнее вести себя и бросаться с кулаками на медицинского работника, но от удара фельдшера защитил водитель "скорой".

Кроме того, злоумышленник пытался ударить и повредить автомобиль бригады и медицинское оборудование.

Новости по теме: В Черновицкой области в скорой умер итальянец: Его не приняли в двух больницах

Напомним, в сентябре в Харькове нетрезвый мужчина напал на экипаж скорой помощи когда медики выехали на место вызова. Он пытался повредить служебный автомобиль медиков и агрессивно вел себя в отношении водителя экипажа скорой помощи.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Харьковской области мужчина напал на COVID-отделение В Харьковской области разоблачили схему фальсификации результатов тестов на COVID-19 В Харьковской области ужесточают карантинные ограничения В Украине три области уже на этой неделе могут перевести в красную зону

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект