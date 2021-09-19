В Харьковской области произошел пожар на базе отдыха: Есть пострадавшие

Два человека получили травмы различной степени тяжести

Согласно сообщению, сегодня, 19 сентября, около 06:00 на базе отдыха по улице Дачной в поселке Печенеги загорелся деревянный дом. Во время возгорания в доме находились 10 человек, двое из которых - мужчина 43 лет и 35-летняя женщина - получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу в Харькове. Другие восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.