В Харьковской области произошел пожар на базе отдыха: Есть пострадавшие
Два человека получили травмы различной степени тяжести
В Харьковские области на базе отдыха произошло возгорание дома. На момент пожара в здании находились 10 человек, двое из которых пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Согласно сообщению, сегодня, 19 сентября, около 06:00 на базе отдыха по улице Дачной в поселке Печенеги загорелся деревянный дом. Во время возгорания в доме находились 10 человек, двое из которых - мужчина 43 лет и 35-летняя женщина - получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу в Харькове. Другие восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.
Предварительная причина возгорания-замыкание электропроводки.
По данному факту происшествия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения.
Напомним, ранее в Киеве произошла пожар в многоэтажке, которая распространилась на четыре балкона трех квартир. В результате инцидента погибла женщина.