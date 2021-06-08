В Харьковской области мужчину убило ударом молнии

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По словам очевидцев, в этот момент даже не было дождя.

В селе Красная Поляна Харьковской области мужчину убило молнией. Смерть мужчины от удара была мгновенной. Об этом сообщает местный сайт 057 со ссылкой на директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашта.

Инцидент произошел 7 июня около 15:25 в Барвенковском районе области в селе Красная Поляна мужчина погиб от удара молнии.

"Мужчина скончался на месте. Бригада скорой помощи по прибытию констатировала смерть 62 летнего мужчины. На теле погибшего фельдшеры зафиксировали ожоги, характерные для удара молнии", - отметил Забашта.

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