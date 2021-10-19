В Харьковской области мужчина напал на COVID-отделение

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Злоумышленник повредил медицинское оборудование и разбил окна в больнице

В Купянском районе Харьковской области мужчина устроил погром в отделении стационара для больных на коронавирус. Об этом заявил руководитель Купянского территориального медицинского объединения Евгений Синько.

По его словам, нападение на COVID-отделение произошло 15 октября в поселке Ковшаровка. Мужчина повредил медицинское оборудование и разбил окна в больнице.

"Молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна приемной COVID-отделение, перевернул мебель, испортил оборудование, поваляв кислородные баллоны. Мы обратились с заявлением в отделение полиции", - сообщил руководитель территориального медицинского объединения.

Он добавил, что с 19 октября возле стационара для больных на коронавирус будут дежурить патрульные, чтобы обеспечить порядок и безопасность пациентов и сотрудников медучреждения.

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Напомним, ранее в Харькове неизвестный мужчина напал на экипаж скорой помощи когда медики выехали на место вызова. Неизвестный мужчина пытался повредить служебный автомобиль и агрессивно вел себя в отношении водителя.