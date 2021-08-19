В Харьковской области арестанты СИЗО организовали схему завладения деньгами через фишинг

В "бизнес" были вовлечены девять человек

В Харьковской области разоблачили схему присвоения средств граждан с помощью фишинговой страницы, которую организовали арестант СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, незаконный бизнес создал 20-летний мужчина, который находится под стражей в следственном изоляторе. К противоправной деятельности он привлек своих сокамерников, которые совместно подыскивали "рабочих" в интернете.

Фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Тогда для совершения платежа или для продажи товара предоставляли потерпевшим ссылку на фишинговую страницу заполнения реквизитов банковской карты.

Большинство из участников преступной организации занимались поиском потенциальных потерпевших, а другие члены с помощью разнообразных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карт потерпевших на подконтрольные организатору счета.

Как отмечается, сумма нанесенного злоумышленниками ущерба достигает 18 млн гривен. Кроме этого, схему реализовывали и на иностранных интернет-площадках. Среди пострадавших граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Известно, что в следственном изоляторе и в домах фигурантов правоохранители провели 24 обыска, изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. Участников группировки задержали.

Сейчас девятерым фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (Создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, недавно в Польше разоблачили трех украинцев, которые выманивали деньги у людей преклонного возраста якобы "на внука".