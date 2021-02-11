В "Харьковоблэнерго" проводят обыски, чиновников подозревают в хищении средств

Правоохранители проводят обыски в "Харьковоблэнерго" Фото из открытых источников

Обыски проходят в служебных помещениях общества и по местам проживания его сотрудников

В четверг, 11 февраля, в "Харьковоблэнерго" начались обыски в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами предприятия и хищения его средств. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Обыски проводят в служебных помещениях "Харьковоблэнерго", а также по местам проживания работников общества.

Отмечается, что досудебное расследование было открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 191 УКУ. В частности, речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

В случае доказательства вины нарушителям грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права в течение трех лет занимать определенные должности.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками в офис компании "Энергоатом". По словам главы НАБУ Артема Сытника, дело касалось продажи электроэнергии ряду коммерческих структур.