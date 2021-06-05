В Харькове "заминировали" 14 медицинских учреждений, проводилась эвакуация

Никаких взрывоопасных предметов не было найдено

В Харькове пришлось эвакуировать 120 человек из 14 медицинских учреждений после того, как поступила информация о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"4 июня в 09:14 на электронную почту полиции пришло письмо с сообщением о закладке взрывчатки в 14 больницах и поликлиниках. По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции", - говорится в сообщении.

Известно, что правоохранители провели тщательный осмотр зданий и прилегающей территории. Всего было обследовано более 35 тыс. кв. метров.

Как отмечается, информация по данным фактам внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, ранее в Тернопольской области школьник сообщил о заминирование школы, представившись заключенным односельчанином, сбежавшим из тюрьмы.