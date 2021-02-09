В Харькове загорелась многоэтажка, один человек погиб

Пожар в Харькове МВД Украины

На момент прибытия спасателей пожар охватил около 100 кв. м на 11 этаже

На проспекте Гагарина 165 в Харькове возник пожар в 14-ти этажном жилом доме, в результате чего один человек умер. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Сегодня в 04:41 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в 14-ти этажном жилом доме по адресу: г. Харьков, проспект Гагарина, 165. К месту пожара немедленно были направлены 7 отделений Службы спасения на автоцистернах и 2 отделения на автолестнице", - говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей пожар охватил около 100 кв. м на 11 этаже. Спасателям пришлось эвакуировать 22 человека, еще 13 были спасли из пламени

В 08:58 окончательно ликвидирован. Во время тушения пожара в квартире пожарными обнаружено тело погибшего мужчины 1984 г. р.

Сейчас причина пожара выясняется.

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Напомним, в субботу ночью, 6 февраля, во Львове в результате пожара в многоэтажке погиб человек, еще трое пострадали.