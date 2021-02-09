В Харькове задержали завербованного ФСБ РФ украинца, который собирал секретные данные о военных разработках

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

Милиционера задержали в Харькове гражданина Украины, который был завербован ФСБ РФ для сбора и передачи секретных данных о военных разработках. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Житель г. Николаева получил от представителей спецслужбы РФ частное задачи по сбору информации закрытого характера по новейшей военной техники и программ разработок использования беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

После этого мужчина в течение января-февраля 2021 года договорился о передаче тайных материалов с одним из руководителей научных институтов Харькова, занимающегося разработками с ограниченным доступом. За передачу секретных данных о программе разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов злоумышленник предложил 500 долларов.

В результате завербованного ФСБ РФ украинца задержали на железнодорожном вокзале г. Харькова во время передачи имитированных Секретных материалов.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы РФ собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти.