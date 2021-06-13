В Харькове в супермаркете прогремел взрыв

Фото из открытых источников

Неизвестные взорвали банкомат. Полиция ищет причастных к этому.

В Харькове произошел взрыв в супермаркете сегодня ночью. Об этом сообщает прессслужба полиции области.

Во время осмотра места происшествия полицейские выяснили, что неизвестные лица совершили подрыв банкомата, расположенном в супермаркете по проспекту Славы.

Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.

Открыты уголовные производства по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Новости по теме: Правоохранители задержали банду подрывников банкоматов, которая действовала по всей территории Украины

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в Новомосковском районе группа неизвестных лиц взорвала банкомат и похитила почти миллион гривен.