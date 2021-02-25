В Харькове в районе завода вспыхнул пожар. Видео

Пожар в Харькове Фото из открытых источников

Огонь охватил площадь примерно 700 квадратных метров

В четверг, 25 февраля, в Харькове вспыхнул пожар в районе протезного завода на Большой Панасовской. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игоря Лупандина.

Информацию о пожаре по адресу Большая Панасовская, 106, спасатели получили в 17:01.

Отмечается, что возгорание произошло на территории складских помещений. По предварительной информации, площадь пожара составляет примерно 700 квадратных метров. На месте работают 11 отделений ГСЧС, в том числе на автоцистернах и автолестнице.

По состоянию на 17:50 ликвидация пожара продолжалась.

Напомним, в этот же день утром в трехкомнатной квартире одной из многоэтажек в Одессе вспыхнул пожар, в результате чего погибли два человека.