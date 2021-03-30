В Харькове в инфекционной больнице умерла 9-месячная девочка

У ребенка начались осложнения хронической болезни

В Харьковской детской инфекционной больнице не удалось спасти 9-месячную девочку. Об этом сообщил главный врач детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар, передает Newsroom.

По его словам, 26 марта у ребенка начались осложнения хронической болезни и развивалась пневмония.

"У нее была врожденная спинальная мышечная атрофия первого типа. Это недоразвитость мышц спины, которые осуществляют функцию вдоха и выдоха. Такая патология часто приводит к недостаточной вентиляции легких и может спровоцировать гипоксию", - пояснил Кухар.

При этом врач добавил, что к медикам родители обратились лишь 29 марта.

"Ребенка привезли к нам на скорой. По дороге в больницу фельдшеры реанимировали ее. Несмотря на все старания наших врачей, сегодня девочка умерла. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Коронавируса у нее не было", - отметил он.

Напомним, ранее в Донецкой области коронавирус унес из жизни 2-месячного младенца. У ребенка обнаружили недуг лишь со второго раза.