В Харькове в больнице скончался раненый на Донбассе военнослужащий

Фото из открытых источников

После незначительного улучшения состояния Дмитрию стало хуже

В Харькове, 23 июля, скончался боец 57-й бригады Вооруженных сил Украины, старший лейтенант Дмитрий Сивоконь, которого неделей ранее ранили на Донбассе. Об этом сообщил первый командир спецподразделения военной службы правопорядка Вадим Музюкин в Facebook.

"От полученных тяжелых ранений погиб настоящий патриот Украины, старший лейтенант Дмитрий Сивоконь. Вечный покой тебе, брат, и Царствие Небесное. Покойся с миром...",- написал Музюкин.

Боец попал в медучреждение в тяжелом состоянии на прошлой неделе после обстрела в Луганской области. Врачи зафиксировали значительные ранения: иссеченные осколками ноги, осколки в шее, пневмоторакс, осколки в легких. После незначительного улучшения состояния Дмитрию стало хуже, и несмотря на усилия медиков он умер.

Новости по теме: Во Львове умер военный, которого сбили на пешеходном переходе

Напомним, ранее в больнице скончался военный ООС Горбенко Александр, который после обстрела членами НВФ получил ожоги 80% тела.