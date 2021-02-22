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В Харькове среди улицы застрелили мужчину: Введена операция "Сирена"

Правоохранители разыскивают людей, причастных к преступлению

В Харькове посреди улицы произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. В городе объявили операцию "Сирена" для задержания причастных к убийству. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

Инцидент произошел 22 февраля примерно в восемь вечера в Шевченковском районе города. Полицейские получили информацию о звуках стрельбы по улице Отакара Яроша, после чего на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

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Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

"Для задержания лиц, причастных к преступлению, введено в действие полицейскую операцию "Сирена". Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – сообщили в полиции.

По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Чижа, личность злоумышленника установили. Принимаются меры по его задержанию.

Также сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, недавно во Львове между мужчинами вспыхнула драка, которая переросла в стрельбу. В результате 34-летний правонарушитель получил телесные повреждения, с которыми его госпитализировали.

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