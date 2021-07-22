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В Харькове разоблачили заместителя главы облсовета на миллионной взятке

Фото из открытых источников

Чиновник требовал неправомерное вознаграждение за то, чтобы директор коммунального предприятия остался на посту

Заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника разоблачили на взятке. Их задержали сразу после получения последней части неправомерной выгоды в 1 млн 50 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как отмечается, денежные средства чиновник и адвокат требовали от директора одного из коммунальных предприятий за то, чтобы тот остался на посту.

"Неправомерную выгоду передавали частями, после получения последнего транша в 350 тысяч гривен участников коррупционного преступления и разоблачили", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении, а также проверяется информация о причастности к совершенному преступлению других лиц.

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Ранее сообщалось, что старшего дознавателя сектора дознания Уманского районного управления полиции уличили в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 2000 долларов США за возврат изъятого автомобиля Audi А6, но когда все стало явным, то нечестный правоохранитель пытался съесть взятку.

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