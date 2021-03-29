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В Харькове пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона

Фото из открытых источников

В результате инцидента никто не пострадал

В Московском районе Харькова нетрезвый мужчина решил "развлечься" и на балконе своего дома устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером в понедельник, 29 марта. К правоохранителям поступила информация о том, что в одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей слышны звуки выстрелов.

Прибывшие на место правоохранители установили, что к инциденту причастен 30-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

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Как отмечается, нарушитель пояснил, что на балконе сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета, потому что таким образом решил развлечься.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориального подразделения полиции, решается вопрос о квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом.

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Напомним, ранее в Тернополе мужчина пытался "успокоить" детей на площадке, для этого он решил устроить стрельбу.

 

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