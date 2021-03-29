В Харькове пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона
В результате инцидента никто не пострадал
В Московском районе Харькова нетрезвый мужчина решил "развлечься" и на балконе своего дома устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
Согласно сообщению, инцидент произошел вечером в понедельник, 29 марта. К правоохранителям поступила информация о том, что в одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей слышны звуки выстрелов.
Прибывшие на место правоохранители установили, что к инциденту причастен 30-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Как отмечается, нарушитель пояснил, что на балконе сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета, потому что таким образом решил развлечься.
Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориального подразделения полиции, решается вопрос о квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом.
Напомним, ранее в Тернополе мужчина пытался "успокоить" детей на площадке, для этого он решил устроить стрельбу.