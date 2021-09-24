В Харькове пьяный мужчина совершил нападение на экипаж скорой помощи

Скорая медицинская помощь Фото из открытых источников

Неизвестный мужчина пытался повредить служебный автомобиль и агрессивно вел себя в отношении водителя

В Харькове неизвестный мужчина напал на экипаж скорой помощи, когда медики выехали на место вызова. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области.

Отмечается, что инцидент произошел 23 сентября около 22:48 во время пребывания медицинской бригады по месту вызова. Мужчина пытался повредить служебный автомобиль медиков и агрессивно вел себя в отношении водителя экипажа скорой помощи.

На место происшествия вызвали наряд полиции. Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент проходит служебная проверка случившегося. О пострадавших не сообщается.

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