В Харькове произошло смертельное ДТП: Погиб один человек, еще трое пострадали
На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики
В Харькове сегодня вечером, 26 октября, на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП. Автомобиль на бешеной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб, еще три человека пострадали. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики.
Пока что выясняются обстоятельства аварии.
Telegram-канал "Харьков Life" обнародовал фото и видео с места аварии.
На кадрах видно, как автомобиль на огромной скорости проезжает перекресток на красный свет и сталкивается с другой машиной. В результате мощного удара они проезжают несколько десятков метров.
По словам очевидцев, одна из машин врезалась в рекламный щит.
Кроме этого, на опубликованных фотографиях видны разбросанные по дороге и газону запчасти поврежденных автомобилей.
По информации Telegram-канала, виновнику аварии 16 лет. Судя по его профилю в соцсетях, он только и занимался тем, что ездил на красный.
Напомним, ранее мы писали, что на трассе Киев-Одесса вблизи поселка Любашёвка около 05:00 случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли три человека, есть пострадавшие.