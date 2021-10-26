В Харькове произошло смертельное ДТП: Погиб один человек, еще трое пострадали

На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики

В Харькове сегодня вечером, 26 октября, на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП . Автомобиль на бешеной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб, еще три человека пострадали. Об этом сообщает полиция Харьковской области .

По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики.

Пока что выясняются обстоятельства аварии.

Telegram-канал "Харьков Life" обнародовал фото и видео с места аварии.

На кадрах видно, как автомобиль на огромной скорости проезжает перекресток на красный свет и сталкивается с другой машиной. В результате мощного удара они проезжают несколько десятков метров.

По словам очевидцев, одна из машин врезалась в рекламный щит.

Кроме этого, на опубликованных фотографиях видны разбросанные по дороге и газону запчасти поврежденных автомобилей.

По информации Telegram-канала, виновнику аварии 16 лет. Судя по его профилю в соцсетях, он только и занимался тем, что ездил на красный.

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Напомним, ранее мы писали, что на трассе Киев-Одесса вблизи поселка Любашёвка около 05:00 случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли три человека, есть пострадавшие.