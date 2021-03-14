В Харькове произошло масштабное ДТП, среди пострадавших дети

Нацполиция Харьковской области

Столкнулось сразу четыре транспортных средства

В Харькове на окружной дороге произошла сильное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент случился 13 марта около 13:00 на участке трассы М-03 с участием автомобилей "Volkswagen Jetta", "ВАЗ-110", "МАН" и "Ford".

"50-летний водитель грузовика "МАН" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-110". В дальнейшем грузовой автомобиль въехал в легковушки "Volkswagen Jetta" и "Ford"", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в результате аварии в больницу были доставлены 64-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-110", 33-летняя водитель "Volkswagen Jetta" с двумя малолетними детьми.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине столкнулись легковушка и рейсовый автобус. В результате аварии семь человек травмировались.