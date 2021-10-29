В Харькове произошло еще одно смертельное ДТП с Infinity

Виновнику грозит от 3 до 8 лет заключения

Вчера в Харькове автомобиль Infiniti насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Как отмечается, инцидент произошел около 18: 00 на проспекте Героев Сталинграда, вблизи проспекта Гагарина. Автомобиль Infiniti под управлением 31-летней харьковчанки наехал на 72-летнюю женщину, переходившую дорогу. От удара женщину отбросило под колеса автомобиля Daewoo, который двигался навстречу.

"Водитель Infiniti ранее правила дорожного движения не нарушала и к административной ответственности не привлекалась. Автомобили помещены на штрафплощадку", - добавили в пресс-службе.

Известно, что производство открыли по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Виновнику грозит наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет.

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Напомним, ранее, 26 октября, в Харькове на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП. В результате столкновения 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое парней 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летний водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 УК, в соответствии с которой ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.