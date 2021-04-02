В Харькове произошел взрыв на предприятии, есть погибший и пострадавший

Инцидент произошел в 4:08 на производственном предприятии на улице Новомосковская, 8а

Взрыв на предприятии в Харькове ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове утром 2 апреля прогремел взрыв на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло. В результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент случился в 4:08 на производственном предприятии на улице Новомосковская, 8а.

"В металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв. м", - сообщили спасатели.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один рабочий 1983 года рождения получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

Взрыв на предприятии в Харькове ГУ ГСЧС в Харьковской области

"Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения чрезвычайного происшествия устанавливается", - добавили в ГСЧС.

Новости по теме: Под Киевом взорвалась и полностью сгорела маршрутка

Ранее сообщалось, что в Бердянске в 9-этажке прогремел взрыв, предположительно, гранаты.