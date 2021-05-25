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В Харькове произошел пожар на территории ракетно-технического предприятия

Во время пожара никто не пострадал

В Харькове вспыхнул пожар в производственном здании частного предприятия, которое находится на территории ГНПП "Коммунар". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, инцидент случился во вторник, 25 мая, около 16:47. Пожар возник на четвертом этаже производственного здания. 

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Известно, что возгорание удалось локализовать на площади 150 кв. м в 18:15, а в 20:23 огонь ликвидировали. 

Как отмечается, жертв и пострадавших нет, подразделения ГСЧС спасли одного человека. К тушению привлекли 70 человек и 17 единиц техники ГСЧС.

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Напомним, недавно в Харькове, в районе Южного вокзала, взорвали самое высокое здание заброшенного элеватора.

 

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