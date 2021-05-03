В Харькове подросток остался без пальцев из-за взрыва портативной батареи

Фото из открытых источников

Парень был один, когда произошел взрыв

В Харькове из-за взрыва портативного зарядного устройства у подростка оторвало пальцы на левой руке. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Согласно сообщению, информация о парне с травматической ампутацией 1-2 пальца левой кости поступила в милицию накануне от врача.

Как отмечается, 14-летний юноша находился по месту жительства без родителей, когда у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство.

Сейчас информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции №1. Проводится проверка.

Новости по теме: В Луганской области мужчина подорвался на гранате, полиция расследует версию теракта

Напомним, ранее в Житомире местный житель пытался скрыться от правоохранителей, во время преследования он врезался в припаркованный автомобиль, а позже получил травмы в результате взрыва гранаты, которую держал в руках и хотел бросить в полицейских.