В Харькове подожгли авто работника Офиса генпрокурора Калюжного

В машине горел моторный отсек и частично салон

В Слободском районе Харькова сгорел легковой автомобиль Lexus ЕЅ 350, принадлежавший высокопоставленному работнику Офиса генерального прокурора Дмитрию Калюжному. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

"24 октября в 01:44 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе девятиэтажного жилого дома на ул. Ньютона, 104 в Харькове. Горела легковушка "Lexus ЕЅ 350", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия спасателей в автомобиле горел моторный отсек и частично салон на площади около 3 кв. м. А около него стоял автомобиль марки “Skoda Oktavia”, у которого под действием открытого пламени начали плавиться задний бампер и фонари. При этом, существовала угроза полного уничтожения обоих автомобилей.

Так, с помощью одного водяного пожарного ствола удалось локализовать огонь уже в 01:53 и ликвидировать в 02:40.

В частности задняя часть автомобиля "Lexus" и почти весь "Skoda" были спасены.

Кроме этого, по предварительным данным причиной пожара стало занесение открытого источника зажигания извне.

Сейчас правоохранительными органами проводятся соответствующие следственные действия.

Как сообщалось ранее, в Киевской области на территории фермерского хозяйства в здании птичника возник пожар на площади 420 м. кв. к тушению были привлечены 17 человек и четыре единицы техники ГСЧС.