В Харькове от малярии умерла женщина, которая недавно посещала Африку

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Женщина не проводила химиопрофилактику

В Харькове в результате заражения малярией умерла 40-летняя женщина, которая недавно вернулась из Танзании. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Минздрава.

"25 марта 2021 года зарегистрирован завозной случай тропической малярии у жительницы г. Харьков, 1981 года рождения, которая 14.03.2021 вернулась в Украину из Объединенной Республики Танзании, где находилась с 14.02.2021 по 14.03.2021. В этот же период (с 04.03.2021 по 09.03.2021) посещала о. Занзибар", - говорится в сообщении.

Известно, что во время пребывания за границей женщина малярией не болела, но индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не проводила.

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Как отмечается, 19 марта у женщины появились первые признаки болезни: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7. За помощью к медикам харьковчанка обратилась 23 марта, однако ей сделали только тест на наличие SARS-CoV-2, а обследование на малярию не проводили.

Уже на следующий день женщину госпитализировали и обнаружили возбудители тропической малярии. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная скончалась.

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Напомним, ранее в Закарпатской области обнаружили завезенные случаи заболевания малярией у иностранцев, прибывших из Республики Конго.