В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

ГУ ГСЧС в Харьковской области

Водитель успел высадить людей из салона - обошлось без пострадавших

Утром во вторник, 29 июня, в Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Харьковской области.

Инцидент произошел около 08:30 на проспекте Жуковского в Киевском районе Харькова. Там на ходу загорелась маршрутка "I-VAN".

Водитель заметил возгорание, тут же остановился, высадил пассажиров и сам вышел из маршрутки. На место вызвали спасателей. К их прибытию площадь пожара достигала 15 квадратных метров. К 08:46 огонь при помощи пены удалось локализовать, а к 09:07 полностью ликвидировать.

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Напомним, в Запорожье в результате столкновения маршрутное такси вылетело с дороги и въехало в столб, в результате чего пострадали 14 пассажиров. Водитель с места происшествия скрылся.