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В Харькове мужчина застрелил собаку на глазах у детей, теперь ему грозит тюрьма

Фото из открытых источников

Инцидент произошел в мае этого года

В Харькове мужчине, который застрелил собаку на глазах у несовершеннолетних, грозит до восьми лет тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры

"При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении мужчине по факту жестокого обращения с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в мае этого года 39-летний мужчина, проезжая на автомобиле в Немышлянском районе, увидел 11-летнюю девушку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой.

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Мужчина сказал детям, что хочет сам поиграть с животным, после чего достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил собаку на глазах у несовершеннолетних.

Известно, что за содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Напомним, недавно в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который обстрелял своих односельчан, потому что его разозлил лай их собаки. 

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