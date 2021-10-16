В Харькове машинист метро избил мужчину. Видео

В Харькове пассажир упал на колею метрополитена Харьковский метрополитен

Машиниста после драки отстранили, продолжается служебная проверка

Полиция проводит проверку по факту конфликта в харьковском метрополитене, в ходе которого машинист электропоезда избил мужчину. Об этом сообщает полиция Харьковской области,

"16 октября в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети Интернет выявлено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчины. Установлено, что происшествие произошло на станции метро "Проспект Гагарина". После конфликта мужчина ушел с места происшествия", - сообщили там.

В полиции добавили, что с заявлениями в полицию никто не обращался.

В свою очередь спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер в комментарии Общественному сообщил, что конфликт произошел вечером 15 октября на станции "Проспект Гагарина" Холодногорско-Заводской линии.

Отметим, что драку сняли пассажиры-видео попало в соцсети. На нем видно, как машинист бьет по голове и туловищу пассажира с пластиковой бутылкой, похожей на пивную. Мужчина опирается, падает на мокром полу и встает. На другом видео видно, как с пассажиром общаются охранник и полицейский.

По словам Битнера, машиниста после драки отстранили, продолжается служебная проверка.

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