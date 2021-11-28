В Харькове из-за сердечного приступа в метро умер известный диктор радио и телевидения

Сотрудники метрополитена вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти диктору жизнь, лишь констатировали смерть

Диктор высшей категории Харьковского областного радио и телевидения Юрий Вирченко умер сегодня, 28 ноября, днем на харьковской станции метро "Киевская". Об этом сообщает " Город X ".

Как отмечается, предварительной причиной смерти 71-летнего мужчины является сердечный приступ.

Сотрудники метрополитена вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти диктору жизнь, лишь констатировали смерть.

К слову, со дня открытия метрополитена в Харькове и вплоть до 2016 года все названия станций звучали голосом именно Вирченко.

С 1971 года он начал работать на местном радио. В итоге проработал там 38 лет, из них 28 - диктором. Это было его первым и последним местом работы.

Вирченко также провел сотни телевизионных программ, поскольку в то время на местном телевидении не было мужчины-диктора.

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