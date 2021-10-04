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В Харькове фура сбила двоих детей: Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами

Они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

В Индустриальном районе Харькова фура "DAF XS" совершила наезд на двоих несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Как отмечается, пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.

"4 октября около 16:45 в районе дома № 3-А по улице Большой Кольцевой произошел наезд автомобилем "DAF XS" с полуприцепом на 12-летнего подростка и неустановленного парня, в возрасте примерно 13 лет", - говорится в сообщении.

Известно, что дети пересекали дорогу по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам свидетеля, водитель фуры затормозил, однако допустил наезд на подростков.

В соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины, водителю "DAF XS" грозит лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Напомним, что ранее в Киевской области в Броварах случилось дорожно-транспортное происшествие на остановке общественного транспорта, в результате которого пострадала 30-летняя женщина. Водитель автомобиля Volkswagen EOS на перекрестке совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes-Benz Sprinter.

От удара автомобиль Volkswagen EOS отбросило на остановку общественного транспорта.

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