В Харькове фура сбила двоих детей: Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами
Они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
В Индустриальном районе Харькова фура "DAF XS" совершила наезд на двоих несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
Как отмечается, пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.
"4 октября около 16:45 в районе дома № 3-А по улице Большой Кольцевой произошел наезд автомобилем "DAF XS" с полуприцепом на 12-летнего подростка и неустановленного парня, в возрасте примерно 13 лет", - говорится в сообщении.
Известно, что дети пересекали дорогу по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.
По словам свидетеля, водитель фуры затормозил, однако допустил наезд на подростков.
В соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины, водителю "DAF XS" грозит лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, что ранее в Киевской области в Броварах случилось дорожно-транспортное происшествие на остановке общественного транспорта, в результате которого пострадала 30-летняя женщина. Водитель автомобиля Volkswagen EOS на перекрестке совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes-Benz Sprinter.
От удара автомобиль Volkswagen EOS отбросило на остановку общественного транспорта.